انت الأن تتابع خبر زغاريط في بيوت أصحاب المعاشات .. قرار عاجل من الحكومة بزيادة معاشات سبتمبر القادم أكثر من 14% والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنتظر منازل بيوت أصحاب المعاشات في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، الإعلان عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر القادم، وذلك عبر المنافذ المختلفة والمنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

المعاشات:

وتقوم الحكومة المصرية بصرف ما يقارب 28 مليار جنيه بشكل شهري من الخزانة العامة الدولة لأصحاب المعاشات، بالإضافة إلي 14 مليار جنيه تكلفة الزيادة الجديدة التي سوف يتم صرفها للشهر السادس على التوالي.

زيادة معاشات سبتمبر القادم:

من المقرر أن تشتمل معاشات سبتمبر القادم على زيادة جديدة تصرف بداية من شهر أبريل الماضي والتي تبلغ نسبتها 15%، وذلك بعد التوجيه الرئاسي الذي أصدر في تلك المدة، حيث يبلغ حدها الأدنى 175 جنيه أما أقصى ما يحصل عليها أصحاب المعاشات من هذه الزيادة فهو 1635 جنيه.

موعد صرف زيادة معاشات سبتمبر القادم:

لم تقوم وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور نيفين القباج أو الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية برئاسة اللواء جمال عوض عن موعد صرف زيادة معاشات سبتمبر القادم، ولكنه من المتوقع أن تنطلق في اليوم الأول من الشهر الميلادي الجديد والذي سيوافق يوم الجمعة.

جدول صرف زيادة معاشات سبتمبر القادم:

من المتوقع أيضاً أن يبدأ جدول صرف زيادة معاشات سبتمبر القادم بالشريحة الأولي من أصحاب المعاشات والتي تضم جميع القائمين بالصرف أو المستفيدين الذي يحصلون على أقل من 1350 جنيه مصري خلال يومي 1 و2 سبتمبر، وبعدما تنتهي عملية صرف هذه الشريحة يتم البدء في صرف الشريحة الثانية والتي تضم نفس قوام الشريحة الأولي ولكن يحصل المستفيدين فيها على أكثر من 1300 جنيه وأقل من 2300 جنيه، وسيكون ذلك خلال يومي 3 و4 من نفس الشهر الميلادي، أما الشريحة الأخيرة فتضم من يتم صرف لهم أكثر من 2300 جنيه وسيكون ذلك خلال يومي 5 و6 من شهر سبتمبر القادم.