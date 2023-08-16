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رياض - احمد صلاح - ارتفعت معدلات البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، بشأن تحرك جديد من قنصلية مصر في جدة بشأن مبادرة تسوية الوضع التجنيدي للمصريين بالخارج، خلال موقع عرب فايف سنتعرف على كل ما هو جديد.

تحرك جديد من قنصلية مصر في جدة

أصدرت القنصلية المصرية في جدة بيانا عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، بشأن مبادرة تسوية الوضع التجنيدي للمصريين بالخارج.

نص بيان قنصلية مصر في جدة

قدمت القنصلية المصرية في جدة التحية والتقدير للمواطنين، عبر حسابها على موقع فيسبوك.

وأفاد بيان قنصلية مصر في جدة الذي نص على: “إلحاقاً بمنشور القنصلية العامة، بشأن مبادرة تسوية الوضع التجنيدي للمصريين بالخارج، تتشرف القنصلية العامة بأن ترفق صورة الإعلان الخاص بالبريد الإلكتروني ورقم التواصل عبر تطبيق الواتساب للرد على استفسارات السادة المواطنين بشأن مبادرة تسوية الوضع التجنيدي للمصريين بالخارج”.

وأضافت في بيانها: “وتنتهز القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة هذه المناسبة لتعرب عن خالص تقديرها واحترامها”.