محمد صلاح يتألق في تدريبات ليفربول قبل مواجهة بورنموث (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 08:30 مساءً - ظهر الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في تدريبات فريقه في اطار استعدادات الريدز لمواجهة بورنموث المقرر اقامتها في الخامسة من مساء الأحد القادم على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ورصدت عدسات المصورين في نادي ليفربول محمد صلاح خلال التدريبات ومشاركته بكل قوة في التدريبات ببداية الإستعداد للمواجهة المرتقبة في الدوري الإنجليزي.

ويسعى محمد صلاح الى افتتاح سجله التهديفي في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي رسمياً بعدما استطاع أن يصنع فقط في تعادل ليفربول وتشيلسي بالجولة الأولى.

وخاض فريق ليفربول 5 مباريات ودية في معسكره التحضيري استعدادًا للموسم الجديد، فاز في 3 لقاءات وخسر مباراة وحيدة وتعادل في الأخرى. ويسعى الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إلى العودة بالريدز إلى المنافسة على البطولات محليا وأوروبيا بعد الموسم الماضي المخيب للأمال.

وأنهى ليفربول الموسم الماضي فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، ليشارك فى مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وقدم فريق ليفربول موسما للنسيان فى 2023، وخرج خالى الوفاض دون أى بطولة، بل وفشل فى التأهل لدورى أبطال أوروبا واللعب فى الدورى الأوروبى.

محمد صلاح في تدريبات ليفربول

محمد صلاح في تدريبات ليفربول

محمد صلاح في تدريبات ليفربول

محمد صلاح في تدريبات ليفربول

محمد صلاح في تدريبات ليفربول

محمد صلاح

محمد صلاح في تدريبات ليفربول

محمد صلاح في تدريبات ليفربول