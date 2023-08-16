ضبط قائدي سيارتين عرضا حياة المواطنين للخطر على الطريق الدولي الساحلي بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 09:30 مساءً -

كشفت التحريات الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على "فيس بوك" متضمناً قيام قائدى سيارتين إحداهما "بدون لوحات" بالقيادة برعونة وعدم الإلتزام بالحارة المرورية (بالطريق الدولى الساحلى بالإسكندرية) وتعريض حياة المواطنين للخطر.

بإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارتين ، و (قائديهما - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) ، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالإشتراك فى موكب زفاف أحد أصدقائهما وأقرا بصحة الواقعة ، كما أضاف أحدهما بأن السيارة "بدون لوحات معدنية" قيادته قام بإستئجارها من معرض سيارات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتحفظ على السيارتين.