التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي ضد إشبيلية فى السوبر الأوروبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 09:30 مساءً - أعلن ناديا مانشستر سيتي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني عن تشكيل مواجهة كأس السوبر الأوروبي، المقرر لها فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "جورجيوس كارايسكاكيس" فى اليونان.

وجاء تشكيل السيتي على النحو التالي:

حراسة المرمي: إيدرسون.

الدفاع: ووكر، أكانجي، جفارديول وآكي.

الوسط: رودريجو، كوفاسيتش وفودين.

الهجوم: بالمر، جريليش وهالاند.

تشكيل مانشستر سيتي

فى المقابل يدخل إشبيلية بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بونو.

الدفاع: نافاس، بادي، جوديل و أكونيا.

الوسط: جوردان، راكيتيتش وأوليفر.

الهجوم: أوكامبوس، لاميلا و النصيري.

تشكيل اشبيلية

ويدخل فريق مانشستر سيتى الإنجليزي المباراة بعدما توج بلقب دورى أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب على نظيره إنتر ميلان الإيطالى، بهدف دون مقابل، في المواجهة التى أقيمت بينهما على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في مدينة إسطنبول التركية، في نهائى البطولة بالموسم الماضي 2022-2023

بينما كان نادي إشبيلية أول المتأهلين لبطولة السوبر الأوروبي 2023 بعد التتويج بلقب "يوروبا ليج" للمرة السابعة في تاريخه على حساب نظيره روما بركلات الجزاء بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وتاريخيا التقى فريقا مانشستر سيتي ضد إشبيلية قبل مباراة اليوم في 4 مواجهات استطاع فيها بطل دوري أبطال أوروبا بالموسم الفوز في المواجهات بالكامل وعدم السقوط في التعادل أو الخسارة.

وسجل مانشستر سيتي 12 هدفاً في المباريات الأربع التي خاضها بينما تلقت شباكه 3 أهداف من نظيره إشبيلية قبل المواجهة المرتقبة بينهما اليوم.

ويتصدر المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي قائمة هدافي مباريات الفريقين بواقع هدفين بالتساوي مع نجم السيتي السابق ويلفريد بوني، وفي حال تسجيل هداف الدوري الإنجليزي هدفاً في مباريات اليوم سينفرد بصدارة هدافي مباريات الفريقين.

كما يتصدر هالاند قائمة أغلى لاعبي مباراة السوبر الأوروبي بواقع 180 مليون يورو، بينما يأتي السويسري جبريل سو أغلى لاعبي إشبيلية بواقع 22 مليون يورو.

ويغيب عن قائمة مانشستر سيتي الثلاثي برناردو سيلفا، كيفين دي بروين وروبن دياز، بسبب الإصابة.

وكان فريق ريال مدريد قد حصد لقب بطولة كأس السوبر الأوروبي عام 2022 بعد فوزه على نظيره آينتراخت فرانكفورت الألمانى.