شيوخ وعواقل السلوم: حديث الرئيس السيسى صادق وإنجازاته على أرض الواقع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 09:30 مساءً - قال مسعود إدريس أبو زهرة، أحد عواقل سيوة، طالبنا منذ 30 عاما بحل مشكلة الصرف الزراعى، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى حل المشكلة، مشيدا بازدواج الطريق من سيوة لمطروح بطول 300 كيلومتر، وتم الانتهاء من 90% منها.

وأضاف جمال إدريس أحد أهالى السلوم خلال لقاء الإعلامى محمد مصطفى شردى مقدم برنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، من مدينة السلوم، أن إقامة الطرق من الإنجازات الكبيرة التى نراها من القاهرة لمطروح، ويحسب من مجهودات الرئيس السيسى، بالإضافة لميناء جرجوب وهو صرح كبير.

وأكد جمال إدريس، أن مستشفى مطروح بها مركز قلب على أعلى مستوى، كما يوجد لدينا تعليم أزهى ابتدائى وإعدادى.

وأشار الشيخ رجب رمضان صالح شيخ قبيلة القناشات بالسلوم، إلى أنه تحدثنا مع الرئيس السيسى عن مشروعات المحافظة والإنجازات التى تمت على أرض الواقع، لافتا إلى أن "الحبوم والقطعان" هى القبائل الأساسية بالسلوم، وانا اليوم هى المرة الرابعة التى أقابل فيها الرئيس فهى قعدت عرب فها كلام خرج من الرئيس بشكل صدقناه.

أوضح الشيخ رجب رمضان صالح أن المستشفى التى تم إنشاؤها بها جميع التخصصات، وعلى أعلى مستوى.