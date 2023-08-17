الرئيس عبد الفتاح السيسى يعتمد الحركة الدبلوماسية لعام 2023.. ننشرها كاملة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أغسطس 2023 12:24 صباحاً - اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحركة الدبلوماسية الجديدة للعام 2023، والتي تضمنت تعيين عدد من السفراء الجدد فى عواصم العالم.

وقرر رئيس الجمهورية مدة خدمة السفير خالد محمد جلال الدين عبد الحميد ، لمدة عام اعتبارا من 21 أكتوبر 2023، مدة خدمة السفير أحمد فاروق محمد توفيق ، لمدة عام اعتبارا 3 يناير 2024.

وتم تعيين في ديوان عام وزارة الخارجية كلا السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة دولة بوليفيا طارق محي الدين الوسيمي، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، هاني معوض سليم لبيب السفير فوق العادة لدى جمهورية بيرو، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، وائل أحمد كمال أبو المجد السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية ، وغير المقيم لدى حكومة كل من جمهورية سورينام ، وجمهورية جويانا التعاونية ، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.

كما تقرر تعبين كلا عمرو أحمد رمضان السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة مملكة النرويج ، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية أيسلندا ، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، خالد إبراهيم السعيد عمارة السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية بلغاريا ، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية شمال مقدونيا، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، محمود عاصم محمود المغربي السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية سنغافورة، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، يوسف ضياء الدين مكاوى، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جلالة ملك إسبانيا ، وغير المقيم لدى حكومة إمارة أندورا ، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.

تقرر تعيين كلا من محمد ماهر عادل العدوى السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية كوبا وغير المقيم لدى حكومة كل من جمهورية ، وجامايكا ، وكومنولث البهاماز ، هاييتي ، وباربيدوس ، وسانت لوتشيا وكومنولث الدومينيكا ، وسانت صورة الكترونية لا فينسنت وجرينادينز ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، شريف صلاح الدين الليثي السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية اتحاد ميانمار، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، خالد عبد الرحمن شمعة السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الولايات المتحدة المكسيكية ، وغير المقيم لدى حكومة بليز، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

وتم تعيين كلا من منال السيد يحيى الشناوى السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية کازاخستان ، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية قیرقیزستان ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، محمود محمد جمال الدين زايد السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة كومنولث أستراليا ، وغير المقيم لدى حكومة كل من جمهورية فيجى ، وجمهورية جزر المارشال ، ودولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة ، وجمهورية فانواتو ، وجزر سليمان ، وجمهورية ناورو ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، ياسر سيد محمد العطوي السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية بوروندی ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

وشمل القرار تعيين كلا من دينا فاروق إبراهيم الصيحي السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة نيوزيلاندا ، وغير المقيم لدى حكومة كل من توفالو ، ودولة ساموا المستقلة ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، مصطفى محمود مصطفى القوني السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة مملكة تايلاند ، وغير المقيم لدى حكومة مملكة كمبوديا، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، ياسر محمد أحمد شعبان السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة مملكة البحرين، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، وليد محمد إسماعيل محمود السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية العراق، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، أشرف محمد مجيب سلطان السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية إندونيسيا ، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، سفيرا بديوان عام محكمة وزارة الخارجية.

وتقرر تعيين إيهاب مصطفى عوض مصطفى السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، رانية محمود محمد البنا السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية رواندا ،سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، أحمد السيد عبد الحليم عامر هلال السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية هلال ليبيريا، سفيراً بديوان عام وزارة الخارجية، خالد محمود عبد المنعم عزمى السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة دولة إسرائيل ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، ياسر محمد علوي محمد محمود، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الجمهورية اللبنانية ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، طارق محمد حسين دحروج، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية باكستان الإسلامية ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، أحمد عادل أحمد السماوى السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية توجو، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية .

وشمل القرار تعيين كلا من محمد صفوت رمضان عطا السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية رمضان عطا أنجولا ، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية ساو تومي وبرنسيب، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، وائل إبراهيم على بدوى الشيخ السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية كوت ديفوار، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، أمل محمد عبد الحميد عفيفي السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية بنين ، سفيراً بديوان عام وزارة الخارجية، تامر محمد كمال المليجي السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية غينيا ، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية غينيا بيساو، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، إبراهيم عبد العظيم باشا الخولى المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة بوركينا فاسو، وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية، وليد عادل عبد العزيز المليجى المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة جمهورية موزمبيق ، وغير المقيم لدى حكومة مملكة إسواتيني، وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية، حسام الدين عفت مصطفى رضا المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة جمهورية جيبوتي، وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية.

وشمل القرار تعيين سامح محمود إبراهيم أبو العينين القنصل العام لجمهورية مصر العربية في شيكاغو، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية ، ياسر محمود محمد هاشم القنصل العام لجمهورية مصر العربية في ملبورن ، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، كريم عمر شريف القنصل العام لجمهورية مصر العربية في شنجهای ، سفیرا بديوان عام وزارة الخارجية ، هشام فتحى محمد مصطفى القنصل العام لجمهورية مصر العربية في جدة ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، أحمد محمد عثمان شاهين القنصل العام لجمهورية مصر العربية في لوس انجلوس ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، أشرف أحمد محمود الديب القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

وقرر رئيس الجمهورية إلغاء القرار رقم 196 لسنة 2022 فيما تضمنه من تعيين سها سمير ناشد جندی ، السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة الجمهورية السلوفاكية.

وبحسب القرار، يعين أيمن على كامل علي السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة الجمهورية السلوفاكية، عمرو عبد العزيز مصطفى عبد الوارث السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة الولايات المتحدة المكسيكية ، وغير مقيم لدى حكومة بليز، جمال عبد الرحيم محمد متولي السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة مملكة النرويج، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية أيسلندا، آية سعد محمد عبد الكريم السفير بديوان وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية ميانمار، إيهاب احمد بدوي سيد السفير فوق العادة مفوضا لدى حكومة جلالة ملك إسبانيا ، وغير مقيم لدى حكومة إمارة أندورا .

وتقرر تعيين أحمد مصطفى عبد العال محمد السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية سنغافورة، إيهاب محمد عبد الحميد حسن السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية باكستان الإسلامية، أسامة محمد إبراهيم خضر، السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فوق العادة لحكومة دولة إسرائيل، علاء الدين عبد المنعم موسى السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرًا فوق العادة مفوضا لدى حكومة الجمهورية اللبنانية، هالة يوسف أحمد رجب السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة مملكة تايلاند ، وغير مقيم لدى حكومة مملكة كمبوديا.

وشمل القرار تعيين نيرمين محمد عصام الدين الظواهري السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية رواندا، مي طه محمد خليل السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، وغير مقيم لدى حكومة كل من جمهورية سورينام ، وجمهورية جويانا التعاونية، عبير محمد إسماعيل علم الدين السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية موريشيوس، أحمد حمدي بكر محمد السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى بيرو، حازم حسن حنفي حسنين السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية بنما، وغير مقيم لدى حكومة كل من جمهورية نيكاراجوا ، وجمهورية كوستاريكا، عمر محيى الدين أحمد فهمي السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية.

شمل القرار تعيين ريهام عبد الحميد محمود إبراهيم خليل السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة مملكة البحرين، حاتم صلاح حسن النشار السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة دولة بوليفيا متعددة القوميات، أحمد سمير حلمى مرزوق السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية العراق، خالد فادى محمود شاذلي السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية جيبوتي، هانی محمد ناجي عبد الحميد السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة كومنولث أستراليا وغير مقيم لدى حكومة كل من جمهورية فيجي ، وجمهورية جزر المارشال ، ودولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة وجمهورية فانواتو ، وجزر سليمان ، وجمهورية ناورو.

وتضمن القرار تعيين ابتسام رخا أحمد حسن الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية كازاخستان، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية قيرقيزستان، نيفين أسامة محمد الحسيني، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير فوق لدى حكومة جمهورية أنجولا وغير مقيم لدى حكومة جمهورية ساوتومي وبرنسيب، ياسر حسن فرج الشيمى الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية إندونيسيا ، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية.

وتضمن القرار تعيين أحمد عبد العظيم زينهم عبد الشكور الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية ليبيريا، جورج عازر صليب تادرس الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة نيوزيلاندا ، وغير مقيم لدى حكومة كل من توفالو ، ودولة ساموا المستقلة، مصطفى إبراهيم ربيع منصور الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة دولة اريتريا، أميرة عبد الرحيم علي مصطفى، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بوروندي، شریف رضا أحمد شحاته الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية كوبا، وغير مقيم لدى حكومة كل من جمهورية الدومينيكان ، وجامايكا ، وكومنولث البهاماز، وجمهورية هاييتي ، وباربيدوس ، وسانت لوتشيا ، وأنتيجوا وباربودا ، وكومنولث الدومينيكا ، وسانت فينسنت وجرينادينز.

وشمل القرار تعيين أحمد محمد عيد مصطفى الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية ، مندوبا فوق العادة ووزيراً مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية توجو، رجاء عبد الخالق عبد العزيز الوكيل الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بنين، شريف عبد القادر عبد اللطيف ندا الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية ، مندوبا فوق العادة ووزيراً مفوضا بلقب سفير لدى حكومة بوركينا فاسو، شريف مجدي رشاد سيف الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيراً مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية كوت ديفوار، حسن صلاح حسن النشار الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية ، مندوبا فوق العادة ووزيراً مفوضا بلقب سفير حكومة جمهورية غينيا ، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية غينيا بيساو، محمد محمد فؤاد عبد الله أحمد الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيراً مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وتضمن القرار تعيين نادر سعد عبد النبي عبيده الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بلغاريا، وغير مقيم لــدى حكومة جمهورية شمال مقدونيا ، حسن رفعت على حسن فرغل الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية ، مندوبا فوق العادة ووزيراً مفوضا بلقب سفير محمد لدى حكومة جمهورية موزمبيق ، وغير مقيم لدى حكومة مملكة إسواتيني.

وتقرر تعيين ندى مصطفى فتحى دراز السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية ، قنصلا عاما لجمهورية مصر العربية في شيكاغو، حسام الدين محمد أحمد على السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، قنصلا عامًا لجمهورية مصر العربية في لوس انجلوس، محمد أحمد فؤاد رسلان، السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، قنصلا عاما لجمهورية مصر العربية في شنجهاي، أحمد عبد المجيد حمدنا الله إبراهيم السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، قنصلا عاما لجمهورية مصر العربية في جدة، هيثم مختار عبد الرؤوف إبراهيم السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، قنصلا عاما لجمهورية مصر العربية في ملبورن، حسام حسين إسماعيل حسين السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، قنصلا عاما لجمهورية مصر العربية في دبى.

قرر رئيس الجمهورية تعديل مسمى بعثة جمهورية مصر العربية فى نور سلطان بجمهورية كازاخستان إلى مسمى "بعثة جمهورية مصر العربية في أستانا".