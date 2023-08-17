حظك اليوم.. توقعات الابراج ليوم الجمعة 18-8-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أغسطس 2023 08:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 18-8-2023

مهنياً: تظهر عن مواهب كثيرة وقدرات متنوّعة ولا سيّما على الصعيد الاداري والتنظيمي وتطمح الى المزيد من العطاء والمثابرة.

عاطفياً: تلاقي تفهماً كاملاً من الحبيب، وإذا كنت مرتبطًا تصطلح بعض الأمور وتهدأ المشاكل وتعود المياه إلى مجاريها الطبيعية بينكما.

صحياً: تجنّب الإرهاق قدر المستطاع وكل ما من شأنه أن يزيد عليك الضغوط النفسية.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 18-8-2023

مهنياً: يفسح لك هذا اليوم في المجال لحلّ الأمور، وخصوصاً أن الوضع بات محتداً، ومن شأن ذلك أنّ يترك انعكاسات تطال الجميع.

عاطفياً: إذا غضضت الطرف عن بعض الأمور، لمجال ما زال متاحاً لتلافي الأسوأ وتعبيد الطريق مجدداً أمام عودة العلاقة إلى سابق عهدها.

صحياً: الحل الوحيد لتحريك العضلات هو القيام بنشاط رياضي أو ممارسة السباحة.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 18-8-2023

مهنياً: تحسّن مهم في الوضع المهني على كل المستويات من ربح ومكاسب وانفراجات وتسويات ومشاريع جديدة.

عاطفياً: تعيش بعض الهواجس، من الضروري التحلي بأعصاب باردة والتعامل مع الشريك بليونة.

صحياً: فكر ملياً قبل الإقدام على أي مشروع تعرف أنه قد يعرّض صحتك للخطر.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 18-8-2023

مهنياً: يسهّل هذا اليوم أمامك الاتصالات ويدعوك إلى التصرف بهدوء وتحفظ، ولا سيما أنك تبدو متحمّساً جدّاً وقد تسرّع الخطى باتجاه بلورة مشروع شخصي.

عاطفياً: يقوى الوهج العاطفي ويتحوّل الاهتمام إلى بعض الأولاد والقضايا العائلية، والى مسائل الحمل والولادة والتفكير في المستقبل.

صحياً: عليك أن تكون متزناً ومعتدلاً في طعامك والتقيد بالإرشادات الطبية.

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 18-8-2023

مهنياً: يكشف هذا اليوم مجالات جديدة ويتيح لك المجال للخروج للقاء الناس، وتتضاعف شعبيتك في محيطك ويلمع نجمك بين الزملاء.

عاطفياً: تعمد إلى تحسين شكلك الخارجي، فتلفت الأنظار وتأسر القلوب، ويقع في شباكك شخص لم تكن تتوقع يوماً أنه قد يكون شريك المستقبل.

صحياً: إنه يوم جميل يحمل أخباراً جيّدة وطاقة ممتازة تساعد على تحسين وضعك الصحي.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 18-8-2023

مهنياً: تواجه حالة توتر مع احد الزملاء، حاذر الخلافات الشخصية التي قد تسبب لك الالتباس في بعض الأمور الدقيقة التي يمكن أن ثير المشاكل.

عاطفياً: كُن معتدلاً في تصرّفاتك ولكن في الوقت نفسه كن حريصاً على إظهار المودّة والاحترام للحبيب الذي لا يفارقك لحظة طالما أنت قربه.

صحياً: لا تبالغ في انفعالاتك السلبية بل حاول تجنّب الخلافات كليّاً هذا اليوم.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 18-8-2023

مهنياً: يجعلك هذا اليوم من الأقوياء جدّاً، لكنّ الأعداء بانتظار أول خطأ ترتكبه للانقضاض عليك والحلول مكانك .

عاطفياً: العلاقات العابرة لا تدوم عموماً، لذا، من الأفضل أن تبحث عن الشخص الملائم لتكمل المشوار معه.

صحياً: كن على ثقة أن التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحاً، ولا شيء يستحق منك أن تبقى على هذه الحال.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 18-8-2023

مهنياً: الاستعداد والتيقظ مطلوبان للأيام المقبلة، وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة تمارس المزيد من الدقة والانتباه.

عاطفياً: لا تحاول أن تستخف بآراء الشريك، لأنه قد يفاجئك ويدفعك إلى إعادة النظر في أسس العلاقة بينكما وبناء كل شيء مجدداً.

صحياً: أنت متعب وتحتاح إلى الكثير من الانتباه لصحتك، فما عليك سوى أخذ قسط من الراحة.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 18-8-2023

مهنياً: رغبتك في التقدّم قد تصطدم ببعض العراقيل، لكنّ تصميمك يعيد تصويب الأمور في مجالك المهني وتستعيد مركزك الذي فقدته بعض الوقت.

عاطفياً: قلق الشريك قد يكون سببه أنت، من الأفضل إيجاد الطريقة الناجعة لتخليصه مما يعانيه والوقوف إلى جانبه وتفهم ما يعانيه أو يقلقه.

صحياً: وضعك الصحي يجعلك في حال من الاضطراب وتشعر أنّ ثمة شيئاً غير مريح ينتابك.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 18-8-2023

مهنياً: تحسّن مهم في الوضع المهني على كل المستويات من ربح ومكاسب وانفراجات وتسويات ومشاريع جديدة.

عاطفياً: تعيش بعض الهواجس، من الضروري التحلي بأعصاب باردة والتعامل مع الشريك بليونة.

صحياً: فكر ملياً قبل الإقدام على أي مشروع تعرف أنه قد يعرّض صحتك للخطر.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 18-8-2023

مهنياً: طاقة جديدة وقدرات ومواهب تبرز في المرافعة والدفاع عن قضية، أو في حملة تبغي منها كسب التأييد.

عاطفياً: غضّ الطرف عن سلبيات الحبيب، أما إذا كنت عازباً فهذا يوم مناسب للتعرّف إلى أشخاص جدد.

صحياً: حاول قدر الإمكان توفير جهودك لأمور تستحق الالتفات إليها وتفيدك صحياً.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 18-8-2023

مهنياً: صفحة من المواجهات المهنية، والوضع المضطرب المحيط بك في عملك يحتم عليك عدم التسرّع الذي يودي بك إلى اتخاذ مواقف بعيدة عن قناعاتك.

عاطفياً: إذا أردت المضيّ في علاقتك الجديدة، عليك إنهاء علاقتك بالشريك لئلا تبقى أسير الضياع والضلال الذي يعقد العلاقة.

صحياً: تفاءل دائماً بالخير، ولا تفسح الطريق أمام اليأس ليتسلل إلى نفسيتك