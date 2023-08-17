وزير التعليم يوافق على افتتاح اول مدرسة إعدادي ثانوى رياضى بسيدى عبد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أغسطس 2023 09:29 صباحاً - أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح موافقه الاستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية و التعليم علي افتتاح مدرسة سيدي عبدالرحمن الاعدادية الثانوية الرياضية كأول مدرسة رياضية بمحافظة مطروح ونقلة نوعية في إطار الجهود المبذولة والمستمرة للإرتقاء بمنظومة ونوعية التعليم بمطروح بما يواكب جهود التنميه بالمحافظة

وأوضح الاستاذ عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن الدكتورة منى يحيي مستشار التربيه الرياضية و العسكرية بالوزارة قامت بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتربية الرياضية والكشفية لمعاينة المنشآت الرياضية بالمدرسة كذلك القرية الرياضية بسيدى عبد الرحمن حيث أوردت اللجنة في تقريرها التفصيلي عقب معاينة مقر المدرسة توافر عدد كاف من الفصول لاستعياب أبنائنا الطلاب وغرف التدريس ومعامل التكنولوجيا والحاسب الآلي والعلوم وغرف الإداريين وغرف تغيير الملابس خاصة بالطلاب ودورات المياه بالإضافة إلى وجود ملعب بالمدرسة يصلح لدخول بعض الشعب التدريبية مثل كرة القدم وألعاب القوى والكاراتيه

وأوضح وكيل الوزارة أن المدرسة الرياضية الجديدة تعد نقلة نوعية تربوية رياضية بالمحافظة خاصة أن تلك المدرسة تعد فريدة من نوعها بمنطقة غرب مصر مما يساهم في تحقيق الطلاب التفوق الدراسي والرياضي وإعداد ابطال بكافة الألعاب الرياضية قادرة علي التمثيل القومي بالبطولات الدولية

بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بمطروح برئاسة الاستاذ عمرو شحاته وكيل الوزارة و الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزيه للمناهج و الدكتوره منى يحيى مستشار التربية الرياضيه و العسكريه بعد الموافقة علي افتتاح المدرسة الرياضية مضيفا أن ذلك يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة المدرسية ورعاية واكتشاف الموهوبين رياضيا وفي ضوء الخطة الاستراتيجية لتطوير الرياضة المدرسية والارتقاء بها والتوسع في إنشاء المدارس الرياضية .