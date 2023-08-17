انت الأن تتابع خبر عاجل وبالأسماء .. قطع المياه عن هذه الأماكن في محافظة سوهاج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عانت عدد من مناطق محافظة سوهاج اليوم الخميس الموافق 17 أغسطس الجاري من قطع المياه ، بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة المياه والصرف الصحي خلال الفترة الحالية.

قطع المياه:وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة سوهاج عبير بيان لها بيان أصدرته خلال الساعات المنصرمة والذي كشفت من خلاله عن التفاصيل الخاصة بعملية قطع المياه من حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية ونشرت نسخة منه على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

موعد قطع المياه في سوهاج :

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة سوهاج أن عملية قطع المياه لمدة أربعة ساعات كاملة حيث أنها ستبدأ من الساعة الحادية عشر وخمس وأربعون دقيقة مساء أمس الأربعاء حتي الساعة الرابعة صباح اليوم،

سبب قطع المياه في سوهاج :

وأضافت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة سوهاج الأسباب التي استدعت قطع المياه والتي تتمثل في في عمال الإحلال والتجديد لتنفيذ قطعية على خط قطر 10 بوصة بلاستيك، وتركيب محبس 10 بوصة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»

أماكن قطع سوهاج :

وأضحت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة سوهاج التي سوف تشهد انقطاع للمياه هي كوم الصعايدة ومزاتا بمركز جرجا

تنوية هام :

وطالبت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة سوهاج جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.