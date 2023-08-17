انت الأن تتابع خبر كمان شوية يا ست هانم .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في محافظة القاهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تصريحات له في الساعات القليلة الماضية خلال لقائه عددًا من أهالي مطروح أن سبب أزمة قطع الكهرباء في محافظات جمهورية مصر العربية ومن بينها القاهرة حجم الوقود المطلوب لتشغيل المحطات أصبح عبئًا علينا بعد زيادة أسعار الوقود؟

قطع الكهرباء:ويواصل مجلس الوزراء بالعمل بالجدول الذي وضعه في منتصف شهر يونيو الماضي الخاص بعملية قطع الكهرباء والذي يشتمل على الأماكن التي سوف يتم قطع الكهرباء بها والمواعيد الخاصة بها وذلك لتجنب حوادث تعلق المواطنين في الأسانسير، وقام بتوزيع هذا الجدول على جميع شركات الكهرباء في المحافظات، كما نشر نسخة منه على الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

أماكن قطع الكهرباء في القاهرة:

وأوضح مجلس الوزراء في الجدول الذي خصصه لمحافظة القاهرة عن مواعيد وأماكن قطع الكهرباء وهي كما يلي :

1- ستشهد عن مناطق أبو شارع الطيران و المنطقة العاشرة والحي العاشر و زهراء مدينه نصر بداية قطع الكهرباء من بداية من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الواحدة ظهرا

2- ستشهد مناطق شارع السبكي و شارع الطيران وشارع الحجاز وشارع النزهة وشارع أبو جعفر النحاس وبعض المناطق الأخري الواقعة في نطاق مصر الجديدة،قطع الكهرباء بداية من بداية من الساعة الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثانية مساء

3- ستشهد مناطق إسكان النقابات و المنطقة السادسة ومساكن صقر قريش وإسكان شرارة، مساكن الشروق، الدويقة وشارع عمار ابن ياسر ومَسَاكِن هَيْئَةِ اَلطَّيَرَانِ اَلْمَدَنِيِّ وشَارِعُ سَعْدْ عَبْدَالْوَارِثْ وشَارِعُ أَحْمَدْ مُصْطَفَى وشَارِعُ إِبْرَاهِيمْ اَلْفِقِي وشارع مصطفي مختار، قطع الكهرباء بداية من بداية من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة مساء

4- ستشهد مناطق طريق صلاح سالم، عمارات العبور وزهراء مدينه نصر، امتداد رمسيس، مساكن صقر قريش، المنطقة الثامنة، مساكن الزهراء،بداية من قطع الكهرباء بداية من الساعة السابعة مساءً حتى الثامنة مساء