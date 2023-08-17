انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة الخميس 17 أغسطس : الأرصاد بتقولك انزل اتفسح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت هيئة الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس الساعات القادمة من اليوم الخميس الموافق 17 أغسطس الجاري، على محافظة جمهورية مصر العربية بعد التقلبات التي شهدها البلاد في الأيام الماضية.

حالة الطقس:

وكان محافظات مصر قد شهدت عدد من الظواهر الجوية التي أثرت في حالة الطقس خلال الفترة الماضية، والتي تتمثل في ارتفاع نسب الرطوبة في الجو وزيادة درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لها، وسوط أمطار علب بعض الأماكن.

حالة الطقس الساعات القادمة:

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان لها صباح اليوم والذي شاركت نسخة منه على الصفحة الرسمية الخاصة بها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن حالة الطقس الساعات القادمة سوف تشهد ظهور السحب المنخفضة والتي ستكون متمركز على مناطق في القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية والتي تساعد تلطيف الأجواء.

وأشارت الهيئة أنه سيسود طقس رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات النهار، أما في الليل فسيسود طقس معتدل رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب البلاد، بالإضافة إلي ارتفاع نسب الرطوبة في الجو خاصة في ساعات الليل.

وأضافت الأرصاد في بيانها اليومي إلي احتمالية سقوط أمطار خفيفة في حدتها وقد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، مشيرة إلي أن درجات الحرارة المحسوسة سوف تصل إلي حد 43 درجة العظمي في جنوب البلاد وخاصة بعض الأماكن في محافظات الصعيد ، أما في محافظات وجه بحري والقاهرة الكبري وتتراوح درجات الحرارة المسجلة والمحسوسة ما بين 31 درجة مئوية و 35 درجة مئوية.