انت الأن تتابع خبر شوف معاشك هيوصل كام .. الحكومة تفجر مفاجأة بشأن زيادة المعاشات شهر سبتمبر 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعات الماضية بشأن زيادة المعاشات شهر سبتمبر 2023.

زيادة المعاشات:

وأعطت الحكومة المصرية وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة التي لا تنقطع بالاهتمام بملف أصحاب المعاشات وزيادة المعاشات خلال الفترة الماضية.

زيادة المعاشات شهر سبتمبر 2023:

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات أن أصحاب المعاشات سوف يحصلون على الزيادة الجديدة مع معاشات شهر سبتمبر القادم والتي بدأ من 175 جنيه كحد أدني، و1635 جنيه كحد أقصي لها، وهي نفس النسبة التي نصت عنها المادة الخامسة والثلاثون من قانون المعاشات والتأمينات الجديد والذي يحمل رقم 148 لعام 2019، والبالغة 15%.

وأشارت هيئة التأمينات، أنه كان من المقترض أن يتم بدء صرف هذه الزيادة مع مطلع شهر يوليو الماضي، ولكن الرئيس السيسي أصدر توجيها أثناء افتتاحه احدي المشروعات القومية بمحافظة من محافظات مصر بتقديم موعد الصرف إلي شهر أبريل الماضي حيث بلغ حجم ما تتحمله وتصرف الدولة نتيجة هذه الزيادة حوالي 14 مليار جنيه كل شهر.

موعد صرف المعاشات شهر سبتمبر 2023:

في هذا السياق لم تصدر أي من وزارة التضامن الاجتماعي أو هيئة التأمينات أي بيان رسمي حتي الآن بشأن موعد صرف المعاشات شهر سبتمبر 2023، ولكن هناك عدد من التوقعات التي تشير إلي احتمالية البدء في الصرف مطلع الشهر الميلادي القادم وذلك كما يجري كالعادة، لاسيما وأنه لا يوجد أي مناسبة وطنية أو دينية تستدعي أن يحدث عملية تقديم في موعد صرف المعاشات شهر سبتمبر 2023، حيث أنه سوف يتم البدء بالصرف للشريحة الأولي والتي تشمل 2 مليون و400 ألف قائم بالصرف ومستفيد في جميع محافظات جمهورية مصر العربية