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فتح باب التنسيق الإلكترونى بجامعة الأزهر الأحد ولمدة أسبوعين لـ5 فئات

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أغسطس 2023 03:30 مساءً - أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، تصديق الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على فتح باب التنسيق إلكترونيًّا للفئات الآتية بداية من يوم الأحد القادم الموافق 20 أغسطس الحالي 2023م ولمدة أسبوعين، وتشمل: (السنوات السابقة - إعادة القيد المستنفيذين - تخصص القراءات - المعادلات -  طالبات الشهادة الثانوية العامة الراغبات في الالتحاق بشعبة الترجمة الفورية).

 

التسجيل من خلال الرابط 

https://www.azu.edu.eg/AzForeigners2023/student

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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