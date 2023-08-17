رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة بمقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أغسطس 2023 03:30 مساءً -

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض خطة تطوير النقل النهري، مؤكدا أهمية تنفيذ هذه الخطة التي تستهدف زيادة نصيب النقل النهري ضمن منظومة النقل الرئيسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خاصة فى ظل المردود المُتحقق من هذه الخطوة وبخاصة تقليل التكلفة، وخفض استهلاك الوقود، ومراعاة البعد البيئى.