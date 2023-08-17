انت الأن تتابع خبر عاجل وبالأسماء .. مصرع وإصابة أكبر من 11 شخص في حادث طريق الصحراوي الشرقي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقيت سيدة مصرعها وأصيب 11 آخرين بكدمات وكسور وإصابات متفرقة في الجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص اليوم الخميس الموافق 17 أغسطس الجاري على طريق الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة سوهاج

حادث طريق الصحراوي الشرقي:

وأبلغت غرفة عمليات النجدة في محافظة سوهاج بلاغاً يفيد بوقوع حادث طريق الصحراوي الشرقي وحيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي عدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث إلي بالإضافة إلي تواجد عدد من سيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وانتقل ضباط مركز مدينة سوهاج إلي مكان وقوع الحادث للتعرف على التطورات الناتجة عن الحادث وتحديد ملابسات الحادث والاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المدينة عن طريق أوناش المرور.

تفاصيل حادث طريق الصحراوي الشرقي:

وأشارت شهادات عدد المصابين إلي أن حادث طريق الصحراوي الشرقي جاء بسبب السرعة الزائدة من السائق مما أدي انقلاب السيارة.

أسماء المصابين في حادث طريق الصحراوي الشرقي:

وكشف التقرير الطبي هم أسماء المصابين وهم :

1- مصرع روحية. ا. ع 65 سنة مقيمة بمحافظة سوهاج

2- إصابة اشرف. م. ع 19 سنة بجروح وسحجات بالجسم

3- إصابة واحمد. م. ش 31 سنة بجروح وسحجات بالجسم

4-إصابة سناء. ا. م 26 سنة بجروح وسحجات بالجسم

5- إصابة هناء. ا. ط 7 سنوات بجروح وسحجات بالجسم

6- إصابة شقيقتها رقية 6 سنوات بجروح وسحجات بالجسم

7- إصابة محمد. ع. ص 28 سن بجروح وسحجات بالجسم

8- إصابة احمد. ن. ا 21 سنة بجروح وسحجات بالجسم .

9- إصابة احمد. م. ا 23 سنة بجروح وسحجات بالجسم

10- إصابة علاء الدين. م. ح 36 سنه بجروح وسحجات بالجسم

11- إصابة احمد. ص. ع 30سنة بجروح وسحجات بالجسم

12- إصابة السيد. ف. ع 42 سنة مقيمون جميعا بمحافظة سوهاج