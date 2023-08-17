انت الأن تتابع خبر ليلة عيد عن أًصحاب المعاشات .. الإعلان عن قرار عاجل بصرف أكثر 320 جنيه والتطبيق فوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل اليوم الخميس الموافق 17 أغسطس الجاري اتحاد نقابة المهن الطبية صرف الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات من أعضاء نقابات الأطباء البشريين، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطري، في جميع جمهورية مصر العربية,

زيادة المعاشات:وكان اتحاد نقابة المهن الطبية قد أعلن اتخاذ قرار عاجل في الفترة الماضية بصرف زيادة المعاشات لأعضاء النقابات السالفة ذكرها بداية من يوم 8 في شهر أغسطس الحالي بنسبة تقدر بـ35%، وأي أكبر زيادة تم الإعلان عنها في تاريخ النقابة.

أكثر من 320 جنيه :

وأوضحت نقابة المهن الطبية أن هذه الزيادة التي تصرف لأصحاب المعاشات تصل إلي 350 جنيه، والتي أدت إلي ارتفاع المعاشات من 1000 جنيه إلي 1350 جنيه، مشيرة إلي أن هذه الزيادة الثانية التي تصرف في ظل المجلس الحالي للنقابة.

موعد نزول المعاشات شهر سبتمبر القادم:

تشير الكثير من التقارير الصحفية الصادرة صباح اليوم إلي أنه من يكون موعد نزول المعاشات شهر سبتمبر القادم هو اليوم الأول من الشهر الميلادي الجديد والذي سيصادف يوم الجمعة، حيث أنه لم يتم صدور أي قرار رسمي حتي الآن بالموعد النهائي لصرف مستحقات أصحاب المعاشات الخاصة بالشهر القادم، ومن قبل وزارة التضامن الاجتماعي أو الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت التقارير أنه في حالة بداية صرف معاشات سبتمبر 2023، يوم الجمعة سوف يتم الصرف عبر المنافذ الألكترونية وماكينات الصراف الآلي وفروع فوري والمحافظ الإلكترونية المنتشرة في جميع المحافظات، على أن تفتح باقي المنافذ المختلفة يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر القادم، وذلك لأن يومي الجمعة والسبت هما إجازة أسبوعية لبعض المؤسسات الحكومية في البلاد، مشيرة ألي أنه سوف يتم اتباع كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد