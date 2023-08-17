انت الأن تتابع خبر موعد المولد النبوي الشريف 2023 .. الحكومة تكشف حقيقة ترحيل الإجازة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سادت حالة من التساؤل خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 17 أغسطس الجاري بين المواطنين في جمهورية مصر العربية حول موعد المولد النبوي الشريف 2023.

المولد النبوي الشريف:

ويعتبر الموعد البنوي الشريف من المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمين في كافة أنحاء العالم بها، ولكن في مصر يكون لها طابع خاص، حيث أن يتم فيها شراء حلوي الموعد النبوي الشريف وتتزين الشوارع وهي من العادات القديمة المورثة جيل بعد جيل.

موعد المولد النبوي الشريف 2023:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن موعد المولد النبوي الشريف 2023، سوف يكون يوم الأربعاء القادم الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري، 12 ربيع الأول 1445 هجرياً، خاصة بعد الإعلان أن اليوم هو الأول من الشهر الهجري الجديد.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023:

من المقرر أن يقوم مجلس الوزراء المصري بالإعلان عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سوف يتم تحديد ما اذا كان سوف يتم ترحيليها وفقاً للقرار الصادر عن المجلس في وقت سابق والذي ينص على ترحيل أي إجازة رسمية إلي نهاية الأسبوع الموجودة به وذلك باستثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى وعيد الميلاد من هذا القرار فتمنح إجازتها في وقتها ، أو أنها سوف يحصل عليها العاملون في القطاع الحكومي بالدولة يوم الأربعاء القادمة.

حكم الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف 2023:

وفي هذا السياق أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، أنه من الجائز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حيث يقوم المؤمن بالإكثار من الأعمال الصالحة والصيام وفعل الخير في هذا اليوم، حيث أنه الرسول صلي الله وعليه وسلم كان يقوم بصوم يوم الأثنين وعندما سؤال عن ذلك قال ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ