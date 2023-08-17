انت الأن تتابع خبر اسعار الكتب الخارجية 2024.. زيادة أكثر من 50% يا أولياء الأمور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغب الكثير من أولياء الأمور داخل جمهورية مصر العربية، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 17 أغسطس الجاري، في معرفة اسعار الكتب الخارجية 2024 الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2023-2024.

الكتب الخارجية:

وباتت الكتب الخارجية من أهم المورثات في المنظومة التعليمية بمصر لجميع المراحل التعليمية والتي شهدت ارتفاعً كبيراً خلال هذه الأيام بنحو 50% وربما أكثر من ذلك، في ظل موجه ارتفاع الأسعار التي تضرب العالم بأكمله منذ حرب روسيا على أوكرانيا.

اسعار الكتب الخارجية 2024:

المرحلة الثانوية :

1- بلغ سعر كتاب المعاصر لمادة اللغة الإنجليزية حوالي 225 جنيها

2- بلغ سعر كتاب المعاصر لمادة جيولوجيا حوالي 225 جنيها.

3-بلغ سعر كتاب المعاصر لمادة جميع فروع الرياضيات حوالي 835 جنيها.

4- بلغ سعر كتاب الأضواء لمادة اللغة العربية حوالي 480 جنيها

5- بلغ سعر كتاب الامتحان لمادة الأحياء حوالي 320 جنيها.

6- بلغ سعر كتاب سوبر ستار لمادة اللغة الألمانية حوالي 140 جنيها.

7- بلغ سعر كتاب جيم لمادة اللغة الإنجليزية حوالي 230 جنيها.

8- بلغ سعر كتاب المثالي لمادة علم النفس حوالي 90 جنيها.

9- بلغ سعر كتاب المثالي لمادة الفزياء حوالي 210 جنيها

10- بلغ سعر كتاب الامتحان لمادة كيمياء شرح حوالي 220 جنيها.

11- بلغ سعر كتاب الامتحان لمادة الفيزياء شرح حوالي 150جنيها.

12- بلغ سعر كتاب الوافي لمادة اللغة العربية شرح حوالي 260 جنيه.

13- بلغ سعر كتاب برافو لمادة اللغة الفرنسية “مهارات” حوالي 45 جنيه

المرحلة الابتدائية والإعدادية:

في المقابل تقوم بعد المكاتب الخارجية في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية بالإعلان عن تخفيضات تصل إلي نسبة 20%، في أسعار الكتب الخارجية الخاصة بالمراحل الابتدائية والإعدادية، وهو كما يلي في الجداول القادمة:

سعر كتاب الأضواء العربي 2024 للصف الثالث الثانوي :

1- يبلغ سعر كتاب الأضواء العربي 2024 للصف الثالث الثانوي 480 جنيها، مقسم على كتابين، الأول خاص بشرح فروع اللغة العربية.

2- يبلغ سعر كتاب الأضواء العربي 2024 للصف الثالث الثانوي شرح منهج النحو مع توفير الأسئلة نحو 190 جنيها