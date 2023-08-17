نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية يستقبل وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أغسطس 2023 04:27 مساءً - استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، السيد/ يامادا كينجي، وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية، والوفد المرافق له، يوم الخميس الموافق ١٧ أغسطس الجارى بمقر وزارة الخارجية.

تناول اللقاء، الذي شارك فيه مساعدا وزير الخارجية للشئون الآسيوية والعربية، مجمل علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن سبل تعزيز الاستثمارات اليابانية في مصر، وتنشيط حركة التبادل التجاري. كما شهد اللقاء تبادل الرؤي والتشاور إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمة السودانية وتطورات الأوضاع في منطقة شرق آسيا.