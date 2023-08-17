وزيرة الهجرة توضح مجهودات الدولة لتوفير برامج سياحية وعلاجية للمصريين بالخارج

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أغسطس 2023 04:27 مساءً - طالبت بعض الجاليات بالخارج، وبالتحديد المصريين في سويسرا والنمسا وليختنشتاين، بتوفير برامج سياحية خاصة بالمصريين في الخارج، وأيضًا السياحة العلاجية، في إطار اجتماعهم مع السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

برامج سياحية للمصريين بالخارج

ومن جانبها، أوضحت وزيرة الهجرة ردًا على سؤال خاص بتوفير برامج سياحية خاصة بالمصريين بالخارج، أنه يتم العمل على هذا الأمر وهناك تخفيضات من شركة مصر للطيران مخصصة للمصريين بالخارج في أوقات محددة من العام، كذلك تقوم الشركة بالتعاون مع أحد البنوك في تيسيرات لدفع ثمن تذكرة الطيران عن طريق اقساط ممتدة لـ 6 أشهر.

وبخصوص السياحة العلاجية، أكدت وزيرة الهجرة أنه يتم حاليا الإعداد لمؤتمر دولي بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل سيناقش ملف السياحة العلاجية والفرص المتاحة بمصر في هذا المجال، وسيتم دعوة كافة الخبراء الدوليين للاستفادة من خبراتهم والاطلاع على تجارب الدول المختلفة، مشيرة إلى أن مصر تتمتع بمقومات كثيرة في هذا المجال تمكنها من أن تكون رائدة في هذا المجال الهام.

وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عقدت لقاء افتراضيا عبر الفيديو كونفرانس، مع عدد من أعضاء الجاليات المصرية في سويسرا والنمسا وليخنشتاين، لمناقشة أوضاعهم والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم الخاصة بخلق مزيد من الربط بين أعضاء الجالية ووطنهم مصر خلال الفترة المقبلة، بما يلبي احتياجات المصريين في هذه الدول، بحضور السفير وائل جاد سفير مصر في سويسرا، السفير محمد الملا سفير مصر في النمسا.

وشددت السفيرة سها جندي على أن أي مصري حول العالم في مختلف الدول لابد أن يشعر بأن دولته تقف بجانبه أينما وجد، مشيرة إلى أنه لهذا السبب أيضًا حرصت على التواصل الدائم مع الجاليات المصرية في الخارج للاستماع إليهم، بالإضافة إلى تعريفهم واطلاعهم على كافة الجهود والمميزات التي تعمل وزارة الهجرة على توفيرها وتخصيصها لهم.