”القومى للمرأة”: 4 آلاف زيارة منزلية ضمن حملة ”بلدى أمانة” فى أسوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أغسطس 2023 05:25 مساءً - يستكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، تنفيذ 4 آلاف زيارة منزلية استهدفت توعية 23 ألف و628 من السيدات والرجال والأطفال بمختلف القرى والنجوع، وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" .

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ التوجيهات المستمرة لمحافظ أسوان بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لزيادة الأنشطة والفعاليات من أجل تحقيق أكبر استفادة ودعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس السيسى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى، أن حملة " بلدى أمانة" تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، مضيفة أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

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