الشباب السعودى يفكر فى ضم بيرسى تاو بدلا من زيزو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أغسطس 2023 07:28 مساءً - كشفت تقارير صحفية، أن نادي الشباب السعودي، بدأ يفكر فى تحويل اهتمامه نحو الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلى، من أجل الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد رفض الزمالك التفريط فى نجمه أحمد سيد زيزو.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن نادي الشباب، يدرس التحول إلى خطة بديلة، فى سوق تعاقداته الصيفية، من خلال التعاقد مع بيرسي تاو نجم الأهلي، والذى لعب دور مهما فى تتويج فريقه بلقبي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد تاو مع الأهلي، ينتهى فى صيف عام 2024، مما يسهل عملية وصوله للفريق الشبابي لاسيما أنه يجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي وسبق وأن لعب في الدوري البلجيكي والانجليزي ويتمتع بخبرات كبيرة دفعت الشباب للتفكير بقوة في ضم اللاعب.

وكان الشباب، قد تقدم بعرض رسمي لنادي الزمالك لطلب ضم لاعبه أحمد سيد زيزو، لكن العرض قوبل بالرفض من جانب النادي الأبيض.

ويطلب الزمالك قرابة 8 ملايين دولار للموافقة على بيع اللاعب وهو ما تم رفضه من قبل ادارة الشباب.

ولم يحظى نادي الشباب، بسوق انتقالات صيفي قوي، على عكس الرباعي، الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي.