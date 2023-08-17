بيراميدز يعلن تجديد تعاقد أحمد فتحى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أغسطس 2023 07:28 مساءً - أعلن نادى بيراميدز تجديد تعاقد الجوكر أحمد فتحي ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما انتهى تعاقده بنهاية الموسم الماضي.

ويعد أحمد فتحي واحدا من أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية، سواء مع الأندية أو المنتخبات طوال السنوات الماضية، وقرر النادي تجديد عقده ليستمر مع الفريق في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها ووجوده إضافة قوية لبيراميدز الذي يستعد للمشاركة الأولى في دوري أبطال أفريقيا منتصف شهر سبتمبر المقبل.

فتحي هو أحد أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الدوري بعدد ٣٤٧ مباراة سجل خلالهم ٢٣ هدفا وصنع ٥٠ هدفا آخرين، وشارك في ٢٩ مباراة بكأس مصر سجل ٦ أهداف وصنع هدفين، وشارك في ١٠٣ مباراة بدوري أبطال أفريقيا سجل ٦ أهداف وصنع ١٥ هدفا، وشارك كذلك في ٢٤ مباراة بكأس الكونفدرالية الأفريقية وصنع هدفا.

ومسيرة فتحي ممتدة منذ ٢٠٠١، ولعب لأندية الإسماعيلي وشيفلد يونايتد الإنجليزي والأهلي وكاظمة الكويتي وهال سيتي الإنجليزي وأم صلال القطري، ومنذ عام ٢٠٢٠ وهو يلعب بقميص نادي بيراميدز.

ويمتلك فتحي مسيرة دولية تاريخية مع المنتخب المصري حيث لعب بقميص الفراعنة ١٣٤ مباراة دولية سجل خلالها ٣ أهداف.