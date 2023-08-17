استاد الدفاع الجوى يستضيف مباراة منتخب مصر و إثيوبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أغسطس 2023 08:34 مساءً - تقرر إقامة مباراة منتخب مصر أمام اثيوبيا المقرر لها 8 سبتمبر من الشهر المقبل على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل الرسمي لأمم أفريقيا .

ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام أثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة ، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.

ويحتل المنتخب الوطنى صدارة المجموعة الرابعة، بعد مواجهة غينيا اليوم بالتصفيات الأفريقية، برصيد 12 نقطة ويليه منتخب غينيا بـ9 نقاط، ثم مالاوى وإثيوبيا برصيد 4 نقاط لكل منهما، وتأهل المنتخب المصرى إلى النهائيات بشكل رسمي.