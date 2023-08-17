الكهرباء: الأسعار المعلنة منذ يوليو 2021 مستمرة حتى يناير 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أغسطس 2023 09:29 مساءً - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه سيتم الاستمرار في تطبيق الأسعار التى تم الإعلان عنها فى يوليو 2021 وحتى يناير 2024 ، كاشفا أن قرار تأجيل زيادة الأسعار يعد الثالث على التوالى منذ يوليو 2022.

وقال المصدر إن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار يعتبر المرة الثالثة على التوالي منذ يوليو 2022 و المرة الثانية فى يناير 2023 ، لافتا إلى أن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار يكلف الدولة ما يزيد عن 12 مليار جنيه بسبب تغيرات سعر الصرف. وتابع المصدر ، أن هذه القرار ياتى من منطلق حرص الدولة على عدم تحمل المواطن أعباء مالية إضافية فى ظل الظروف اﻷقتصادية التى يمر بها العالم ، موضحا أن الدولة حريصة على رفع اى أعباء مالية إضافية على المواطنين بشكل عام و محدودى الدخل بشكل خاص مهما كلفها الأمر.

وأضاف المصدر ، أن استمرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار سيستمر حتى يناير المقبل وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن الأسعار القديمة التى تم تطبيقها فى يوليو 2021 مستمرة حتى يناير 2024 وهو ما يتسبب فى مد خطة رفع الدعم لتنتهى فى 2028 بدلا من 2025.