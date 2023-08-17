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الأهلى يضرب موعداً مع برشلونة فى نهائى الأبطال الدولية لليد غداً

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أغسطس 2023 11:25 مساءً - ضرب فريق كرة اليد بالنادى الأهلى موعدا مع نظيره برشلونة فى نهائى بطولة الأبطال الدولية لليد المقامة بالبوسنة والهرسك ويشارك فيها الفريق الأحمر استعدادا للموسم الجديد .

 

جاءت مواجهة الأهلى لفريق برشلونة بعد فوز مونبلييه الفرنسى على يوروفارم المقدوني فى ختام الدور الأول بنتيجة 29/26 . 

 

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بمواجهتين أمام يوروفارم المقدوني و سلوجا البوسنى و تعادل أمس مع مونبلييه . 

 

يقع ضمن  المجموعة الأولى بجانب مونبلييه الفرنسي، ويوروفارم المقدوني، وسلوجا  البوسني،تضم المجموعة الثانية فرق ، برشلونة الإسباني وزغرب الكراوتي وسيلي السلوفيني وڤويڤودينا الصربي.

 

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد جدول منافسات دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2023/2024 والمقرر انطلاقه 1 سبتمبر المقبل.

 

وتشهد الجولة الأولى مواجهات بين كل من، الأهلى مع الزهور والزمالك مع المعادى والطيران مع العبور و طلائع الجيش مع سموحة وهليوبوليس مع الشمس وسبورتنج مع أصحاب الحياد والبنك الأهلى مع الأوليمبى والجزيرة مع الترسان

 

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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