الأهلى يضرب موعداً مع برشلونة فى نهائى الأبطال الدولية لليد غداً

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أغسطس 2023 11:25 مساءً - ضرب فريق كرة اليد بالنادى الأهلى موعدا مع نظيره برشلونة فى نهائى بطولة الأبطال الدولية لليد المقامة بالبوسنة والهرسك ويشارك فيها الفريق الأحمر استعدادا للموسم الجديد .

جاءت مواجهة الأهلى لفريق برشلونة بعد فوز مونبلييه الفرنسى على يوروفارم المقدوني فى ختام الدور الأول بنتيجة 29/26 .

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بمواجهتين أمام يوروفارم المقدوني و سلوجا البوسنى و تعادل أمس مع مونبلييه .

الأهلي يقع ضمن المجموعة الأولى بجانب مونبلييه الفرنسي، ويوروفارم المقدوني، وسلوجا البوسني،تضم المجموعة الثانية فرق ، برشلونة الإسباني وزغرب الكراوتي وسيلي السلوفيني وڤويڤودينا الصربي.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد جدول منافسات دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2023/2024 والمقرر انطلاقه 1 سبتمبر المقبل.

وتشهد الجولة الأولى مواجهات بين كل من، الأهلى مع الزهور والزمالك مع المعادى والطيران مع العبور و طلائع الجيش مع سموحة وهليوبوليس مع الشمس وسبورتنج مع أصحاب الحياد والبنك الأهلى مع الأوليمبى والجزيرة مع الترسان