أشرف زكى: جوائز اختيار الجمهور تُشعر المشاهد أنه جزء من مهرجان الدراما

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أغسطس 2023 12:30 صباحاً - قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن جوائز اختيار الجمهور تشعر المشاهد أنه جزء من مهرجان الدراما، ومشارك في المشهد الجميل الذي سيقدم في المهرجان.

وأضاف أشرف زكي أن جوائز اختيار الجمهور تمنح الفرصة للمشاهدين في اختيار أبطالهم المفضلين بشفافية ودون تدخل من أحد.

وتستعد مدينة العلمين لاستقبال النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، والتي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما" يوم الخميس المقبل الموافق 24 أغسطس، وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وكشف القائمون عن المهرجان أن النسخة الثانية ستضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور، والجمهور سيشارك في اختيار 6 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وأصبح متاحا للجمهور الدخول على موقع المهرجان واختيار الأفضل فى كل الفئات، وينشر اليوم السابع بشكل متتالٍ الأسماء والأعمال المتنافسة في كل فئة.

أول فئات جوائز الجمهور هي أفضل ممثل دور أول وتضم كلاً من شريف سلامة، أحمد رزق، محمد شاهين، أحمد مكي، محمد رمضان، محمد ممدوح، أحمد العوضي، أحمد أمين، حمادة هلال، طارق لطفي، أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني، أحمد عيد، جمال سليمان، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمير كرارة، مصطفى شعبان، خالد النبوى، سيد رجب، أحمد السقا، عمرو سعد، إياد نصار.

كما يتواجد في المنافسة على أفضل ممثل دور أول أيضاً محمد سعد، ياسر جلال، باسم سمرة، باسل خياط، كريم فهمى، ماجد الكدواني، محمد فراج، صبري فواز، عصام عمر، هشام ماجد، شيكو، نضال الشافعي، شريف منير، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، عمرو عبدالجليل، خالد سليم.

وبالنسبة للجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما فيترأسها المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال،

يأتى تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما فى إطار سعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - الشريك الاستراتيجي للمهرجان - بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول) وذلك لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023. مهرجان الدراما، مهرجان العلمين ،اشرف زكي، العلمين الجديدة