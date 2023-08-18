انت الأن تتابع خبر بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن العاصفة الشمسية التي حذرت منها وكالة ناسا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج حمل اسم العاصفة الشمسية ، وهي التي حذرت منها بشدة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية ناسا من حوالي 3 سنوات، وتعد من الأشياء التي جعلت الجميع يتسألون عنها.

معلومات عن العاصفة الشمسية

وتعتبر العاصفة الشمسية عبارة عن عاصفة شديدة الحرارة مدمرة، وتوجد العديد من التقارير العلمية الحديثة التي حذرت منها، وهي في بعض الأحيان تقضي على البنية التحتية لشبكة الانترنت في كافة انحاء العالم، وهذا بسبب اقتراب الشمس من الوصول إلى موجة حارة في التاريخ.

وأكدت العديد من التقارير إن العواصف الشمسية كبيرة ولها دورة كل 11 سنة، ومن عام 2012 غابت هذه العواصف الكبرى، وأرجحت التقارير أن عام 2025 سوف يكون العام الذي يستقبل الدورة ذات التأثير الكبير على كوكب الأرض، وتنتج هذه العاصفة من خلال تقاطع المجالات المغناطيسية التي تؤدي لوجود حركة البلازما.

المجال المغناطيسي يوجد حول البقع الشمسية

وتوجد البقع الشمسية التي تحدث بسبب حركة البلازما الشمسية داخل المجال المغناطيسي، وهو الذي يتعرض لحالة من الضغط الكبير بسبب استمرار حركة البلازما، وبسبب هذا التصادم الخاص بالأيونات والإلكترونات داخل الثقب الاكليلي، وينتج عنه صدور طاقة كبيرة يطلق عليها الانبعاث الكتلي الاكليلي.وسوف تتجه هذه الطاقة تجاه الكواكب التي تتواجد في الجزء الجنوبي الغربي للشمس، وأيضاً تصل للغلاف الجوي الخاص بالأرض وتكون في فترة تتراوح ما بين 24 لـ 48 ساعة، وتقترب هذه الطاقة حتى يهاجمها الغلاف المغناطيسي لكوكب الأرض، ويحدث داخل بينها وبين الغلاف الجوي الذي يصل ارتفاعه لـ 60 كم فوق الأرض، ويصل بعد هذه لطبقة الأيونو سفير 1000 كم أعلي سطح الأرض، ويحدث تنافر وتجاذب بين البروتونات والإلكترونيات الشمسية من ناحية والأرضية من ناحية أخرى.