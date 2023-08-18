انت الأن تتابع خبر انتشر بنسبة 17.3% في أسبوعين.. معلومات خطيرة عن متحور كورونا الجديد EG 5 والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - طريقة الوقاية من متحور كورونا الجديد حافظ على التغذية الصحية بغرض رفع المناعة عن طريق تناول السلاطة الخضراء والخضروات والفاكهة.

وأيضاً تكون الصحة النفسية جيدة وعدم الإصابة والاكتئاب حيث أنه يؤثر على المناعة والصحة بشكل عام.

النوم الجيد لمدة 8 ساعات مستمرة بشكل يومي.

لابد أن يمارس الجميع التمارين الرياضية بشكل منتظم ومستمر.

يحصل الشخص على اللقاحات التي تكون ضد كورونا والجرعة التنشيطية التي تخص الفئات الأكثر عرضه للمخاطر بشكل كبير مثل كبار السن وكل أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل.

الابتعاد تماماً عن تناول الكثير من المسكنات والمضادات الحيوية بدون أشراف من الطبيب.

غسل اليدين جيداً طوال الوقت واستعمال الكحول.