انت الأن تتابع خبر بعد شوية .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في محافظة الجيزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصريحات خلال الساعات القليلة الماضية أثناء لقائه بعدد من أهالي محافظة مطروح، حول أزمة قطع الكهرباء في محافظات جمهورية مصر العربية ومن بينها الجيزة.

قطع الكهرباء:

وأوضح الرئيس السيسي أن السبب الرئيسي لعملية قطع الكهرباء في مصر خلال الفترة الحالية يرجع إلي حجم الوقود المطلوب لتشغيل المحطات أصبح عبئًا علينا بعد زيادة أسعار الوقود على المستوي العالمي.

قطع الكهرباء عن محافظة الجيزة :

في هذا السياق كشف جدول مجلس الوزراء المصري الذي تم إصداره في شهر يوليو الماضي ونشر نسخة منه على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن مواعيد وأماكن قطع الكهرباء في محافظة الجيزة اليوم الجمعة الموافق 18 أغسطس الجاري والتي سوف نكشف عنها فيما يلي :

1- شمل جدول قطع الكهرباء في محافظة الجيزة مناطق أبو رواش الشرقية وشارع السوق ومنطقة الجنيدي والشارع السياحي بداية من الساعة الثانية عشر ظهراً حتي الواحدة مساءً

2- شمل جدول قطع الكهرباء في محافظة الجيزة مناطق عملية المياه ومنطقة الموقف وكوبري الشعبوط ومنطقة نصر طلبة ومنطقة عبده رشوان، بداية من الساعة الواحدة ظهراً حتي الثانية مسا.

3- شمل جدول قطع الكهرباء في محافظة الجيزة مناطق آخر شارع الرشاح امتداد شارع ناهيا من الساعة الثانية ظهراً إلي الثالثة مساءً.

4- شمل جدول قطع الكهرباء في محافظة الجيزة مناطق ش النادي بناهيا و محور 26 يوليو والصليبة وعزب بكفر حكيم. وأبو رواش الغربية والعمدة بكومبرة، من الساعة الثالثة إلي الرابعة مساءً