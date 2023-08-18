محمد رشوان أسطورة الجودو:نتمنى إقامة بطولة أفريقيا فى العلمين على غرار العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أغسطس 2023 01:28 مساءً - كشف محمد رشوان المشرف العالم على منتخبات الجودو ، بالاتحاد المصرى للعبة ، وأسطورة الجودو أنه يتمنى ان تقام البطولة الأفريقية المقرر إقامتها في أبريل من العام القادم و المؤهلة لباريس في العلمين .

وقال رشوان في تصريحات خاصة أن ما شهدته البطولة العربية في العلمين، من إشادات واسعة جعل لدينا رغبة في إقامة البطولة الأفريقية في العلمين أيضا حتى تقام على نفس المنوال ونفس طريقة التظيم الرائعة التي نالت استحسان وشهدت انبهار من جميع المشاركين فى فعاليتها .

واختتم رشوان قائلا :" اختيار العالمين شيء مبهر و اختيارموفق لأنها تقام بجانب الطبيعة ووسط منشأت ضخمة ".

وتختتم اليوم ،الجمعة، منافسات البطولة العربية ، والتى تقام بالعلمين الجديدة ، بمشاركة ما يقرب من 600 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية وبمختلف الفئات العمرية للبراعم و الناشئين و الأشبال.

ويشارك من مصر 30 فريقاً بإجمالي 192 لاعبا ولاعبة بالبراعم والناشئين والأشبال، مقسمين إلى 76 برعم، و65 من الأشبال، بالإضافة إلى 51 على مستوى الناشئين.