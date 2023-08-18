لرفع سعرها.. ضبط مخزن يحجب 180 ألف عبوة سجائر عن المواطنين بالوايلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أغسطس 2023 04:22 مساءً - أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك محلات لبيع السجائر ومنتجات التبغ) بإدارة ( مخزن - كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى) لتخزين كميات كبيرة من السجائر مهربة جمركياً ومجهولة المصدر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى الحاسم لجشع التجار الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن وأمكن ضبط المسئول عنه وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (عدد 180500 عبوة سجائر مختلفة الأنواع "مهربة").. بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب بأسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.