طرح استفتاء الأفضل لخط الوسط المهاجم في مصر بين 4 لاعبين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أغسطس 2023 04:22 مساءً - نشرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر صفحتها الرسمية استفتاء للجماهير لاختيار أفضل ثنائي وسط مهاجم في الموسم المنقضي للدوري المصري 2022 – 2023 .

واختارت رابطة الأندية 4 لاعبين وهم محمد مجدي أفشة لاعب "الأهلي" و ليد الكرتي "بيراميدز" وحسين فيصل " سموحة " وسمير فكري " الداخلية ".

في سياق مغاير ، منح مسئولو النادى الأهلى وعداً لمحمد مجدى أفشة صانع ألعاب الفريق بمناقشة أى عرض احتراف خارجى مميز يتلقاه خلال الفترة المقبلة رغم تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء، وأخطر مسئولو الأهلى اللاعب أن النادى لا يقف أمام أبنائه المخلصين وأنه فى حالة تلقيه عرض مميز سيتم دراسته واتخاذ القرار النهائى بما يتوافق مع مستقبله ومصلحة الأهلى على غرار ما حدث مع زميليه حمدى فتحى ومحمد شريف اللذان وافق النادى على رحيلهم للوكرة القطرى والخليج السعودى فى الميركاتو الصيفى الحالى بعد وصول عروض مغرية لهم.

وأعلن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تمديد تعاقد محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الفريق لمدة ثلاثة مواسم، بالإضافة إلى السنة المتبقية فى عقده.

وقال خالد بيبو، إن أفشة وقّع على العقد الجديد على بياض، وترك التقدير المالي للأهلي، والذي بالتأكيد يقدر كل أبنائه والذين يساهمون فى رفعة شأنه فى كافة المحافل.

وبذلك يستمر أفشة مع الأهلي ثلاث سنوات بخلاف الموسم المقبل، ليستمر في تمثيل الفريق الأحمر حتى صيف 2027.

وإجمالا شارك أفشة في 45 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم الماضي سجل 5 أهداف وصنع 9 آخرين، بإجمالي 14 مساهمة، وخاض 2515 دقيقة لعب.

وفي المجمل شارك أفشة في 187 مباراة مع الأهلي منذ الانضمام إليه قادما من بيراميدز سجل 34 هدفا وصنع 39 آخرين بإجمالي 73 مساهمة، وشارك في 13191 دقيقة لعب بقميص الأهلي في مختلف البطولات.

ويعد أهم مواسم أفشة مع الأهلي في 2021 تحت قيادة موسيماني ودوره في تحقيق النجمة العاشرة للفريق الأحمر، بينما أهم أهدافه التي سجلها بالقميص الأحمر هو هدفه في نهائي القرن ضد الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، والمعروف بـ"هدف القاضية ممكن".