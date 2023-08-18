الأهلى يجري اتصال بالكاف لمعرفة تفاصيل السوبر الأفريقى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أغسطس 2023 04:22 مساءً - أجرى مسئولو النادي الأهلي إتصالات مع نظراؤهم في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل معرفة موعد بطولة السوبر الأفريقي التي ستجمع المارد الأحمر (بطل دوري أبطال أفريقيا) بفريق إتحاد العاصمة الجزائري(بطل الكونفيدرالية).

وطلب الأهلي من الكاف تحديد موعد ومكان بطولة السوبر الأفريقي ، كما إستفسر الأهلي من الكاف عن لائحة البطولة ومكافآتها وأمور أخرى تتعلق بهذا الحدث.

ويأتي استفسار الأهلي بعدما أكد البعض إقامة المباراة منتصف سبتمبر المقبل بمدينة جدة السعودية ، فيما تناثرت أنباء ضعيفة حول إمكانية إقامة المباراة في القاهرة أو في المغرب ، ويرغب الأهلي في معرفة موعد السوبر الأفريقي من أجل ترتيب إرتباطاته في الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً.

ويبدأ الأهلي يوم 24 أغسطس الجاري استعداداته للموسم الجديد ، ويستهل منافساته في بطولة دوري ابطال أفريقيا التي يحمل لقبها بمواجهة الفائز من فريق "كمكم" بطل زنزيبار وفريق سان جورج الإثيوبي.

ويلعب الأهلي مباراته في دور الـ32 أيام 15 و16 و17 سبتمبر المقبل خارج القاهرة فيما تُقام مباراة الإياب أيام 29 و30 سبتمبر و1 أكتوبر بالقاهرة.