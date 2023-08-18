أحمد خليفة: البطولة العربية للجودو فى العلمين أبهرت الجميع لهذه الأسباب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أغسطس 2023 05:24 مساءً - أكد أحمد خليفة رئيس جهاز الجودو بوادى دجلة عن سعادته بمشاركة فرق النادى في البطولة العربية التي أقيمت في العلمين ، في ظل قوتها وحسن تنظيمها .

وقال خليفة، أن إقامة البطولة في العلمين يزيد من قوتها ، ويعد إنجاز يضاف الى الدولة المصرية ، خاصة وأنها جمعت مختلف الدول العربية وسط الطبيعة الخلابة والمنافسات القوية التي شهدت نزاهة تحكيمية في مختلف المنافسات والفئات العمرية بشهادة الجميع.

وأضاف خليفة أن هناك الكثير من الدول التي شاركت في البطولة أبدت إعجابها و انبهارها بمنشات العلمين وحسن الاستقبال و التنظيم ،وهو ما منح البطولة نجاح أكثر .

وحقق نادى دجلة 9 ميداليات متنوعة في منافسات البطولة في فئة الفردى ،إضافة إلى كأس المركز الثالث و البرونزية .

كشف مرزوق على رئيس اتحاد الجودو ونائب رئيس الاتحاد العربى للجودو، عن الاشادات الدولية التي تلقاها من المشاركين في البطولة العربية بعد النجاح الذى لاقته المنافسات في مختلف الفئات العمرية.

وقال مرزوق على في تصريحات خاصة، أن البطولة نجحت لعدة أسباب على رأسها الدعم الكبير من الدولة المصرية، وتوفير الإمكانيات الازمة للبطولة، إضافة إلى المظهر المشرف الذى ظهرت به البطولة طوال أيام المنافسات .