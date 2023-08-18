كلوب يحسم الجدل بستمرار محمد صلاح فى صفوف ليفربول

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أغسطس 2023 05:24 مساءً - ألمح الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، إلى بقاء النجم المصري محمد صلاح في صفوف الريدز الموسم المقبل، وذلك بعد التقارير التي انتشرت مؤخرا بإمكانية رحيله لصفوف اتحاد جدة.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بورنموث غدا: "لن يغادر أحد من الفريق هذا الصيف، من ناحيتي لن يخرج أحد، أما بالنسبة لتعاقدات جديدة فلازال هنالك وقت، سنرى".

وعن محمد صلاح: " لقد حظي بأسبوع رائع بالتدريبات.. آمل أن ينقل ماقام به لأرضية الملعب، وتدرب بشكل رائع جدًا في هذا الأسبوع لأكون صادقًا، الآن يمكنه أخذ ذلك للمباراة القادمة".

وعن صفقة الفريق الجديدة إندو علق: "لاعب تكتيكي ذكي، ليس طويل القامة ولكن بإمكانه القفز حتى السقف.. شخصيًا. سعيد للغاية بالتوقيع مع إندو".

وعن موقف تياجو ألكانتارا من المشاركة علق: "تياجو قريب من العودة حقًا ولكنه ليس لائقًا تمامًا بعد".

كانت تقارير صحفية سعودية قد ذكرت اليوم الجمعة أن جماهير نادي اتحاد جدة طلبت من إدارة ناديها برئاسة أنمار الحائلي بضرورة دعم الفريق الكروي الأول بلاعبين أجانب عالميين لتمثيل صفوف الفريق في الموسم المقبل، على رأسهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.