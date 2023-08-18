الجريدة الرسمية تنشر قرار الاستمرار بتطبيق الأسعار المعلنة للكهرباء منذ 2021

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أغسطس 2023 05:24 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية بالعدد 180 قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 207 لسنة 2023 الصادر بتاریخ 17 أغسطس أنه بعد الإطلاع على بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 247 بتاريخ 11/7/2023

وعلى قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 160 لسنة 2022.

وعلى قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 8 لسنة 2023 ؛ وعلى ما عرضه الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ؛ وبناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 252 بتاريخ 17/8/2023.

قرر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مادة 1 - يؤجل تطبيق تعريفة بيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء المقررة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020 المنشور بالوقائع المصرية - العدد (130) بتاريخ 9 يونية 2020 والتى كان مقرر تطبيقها في 1/7/2023 وذلك لمدة ستة أشهر تنتهى فى 31/12/2023 ، على أن يستمر العمل بالتعريفة المقررة للعام المالي 2021/2022

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