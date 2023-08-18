أوسوريو يغادر القاهرة بعد الحصول على راتب شهرين من الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أغسطس 2023 06:30 مساءً - عاد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى بلاده بعدما حصل على راتب شهرين من مستحقاته المالية المتأخرة من القلعة البيضاء.

وتواجد أوسوريو فى مقر نادى الزمالك أول أمس الخميس، وحصل على راتب شهرين من مستحقاته المتأخرة، ثم غادر القاهرة على أن يعود مرة أخرى قبل انطلاق مرحة الإعداد للموسم الجديد، حيث من المنتظر أن يعود الفريق لخوض تدريباته الجماعية يوم 25 من الشهر الجارى.

وأبلغ خوان كارلوس أوسوريو الزمالك لاعبى الأبيض بخضوعهم لقياس أوزان بمجرد عودتهم للتدريبات الجماعية، حيث يرغب في الأطمئنان على البرنامج الغذائي، الذى وضعه للاعبين من أجل الإطمئنان على الحالة الفنية والبدنية، لهم قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد من الدورى الممتاز.

ورفضت إدارة نادى الزمالك فكرة رحيل الكولومبي أوسوريو بعد الأنباء التي ترددت عن تلقيه عروضا خارجية بعد الأداء القوى للفريق الأبيض خلال البطولة العربية للأندية التي اقيمت بالسعودية.

وأكد مسئولو الزمالك للمدرب الكولومبي قبل سفره إلى بلاده لقضاء إجازة نهاية الموسم، أنه لا تفكير في رحيله أو التفريط فيه واستمراره للموسم المقبل من أجل تنفيذ مشروع تكوين فريق قوى يستعيد البطولات الغائبة.