رئيس الجودو : النجاح عمل جماعى.. وشكراً الدولة المصرية على نجاح البطولة العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أغسطس 2023 06:30 مساءً - وجه مرزوق محمد علي رئيس الاتحاد المصري للجودو والسومو والايكيدو، ونائب اول رئيس الاتحاد العربي للجودو، الشكر إلي كل من ساهم في نجاح البطولة العربية للجودو المقامة حاليا في مدينة العلمين ، وفي مقدمتهم الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونشر رئيس الاتحاد علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ، "النجاح عمل جماعي، الحمدلله كثيراً نجاح البطولة العربية للجودو العلمين ٢٠٢٣، حقيقي انا عاجز عن الشكر لكل فرد شارك في انجاح هذه البطولة، وشكراً الدولة المصرية العظيمة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وشكراً وزارة الشباب والرياضة بقيادة ا د اشرف صبحي ، وشكراً الشركة المتحد بقيادة ا محمد يحي وفريق عملة المحترمين ، وشكرا الاتحاد العربي للجودو برئاسة اخي وصديقي العزيز خالد بن حمد العطية، وشكرا زملائي اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري علي الدعم والمساندة والمساهمة في تحقيق نجاحات".

وتابع "شكرا لفريق عمل وعائلةالجودو المصري علي المجهود العظيم المبذول والدعم المستمر ليكون الجودو علي الطريق الصحيح، وشكرا للدول العربية المشاركة والذين ساهمو في انجاح البطولة وظهورها بشكل يليق بالعرب جميعاً، وشكراً للاندية المصرية الذين هم عصب الجودو المصري وتستمد قوتنا منهم ونقوم بالبناء والتطوير بعدهم، وشكراً لاولياء امور اللاعبين علي المجهود الكبير الذي بذلوه لانجاح البطولة ومساندتهم وتشجيعهم لنا للاستمرار والتطوير". واضاف "شكرا للاعلام المصري المحترم والصحافةالمصرية المحترمة علي الدعم والتغطية الممتازه والتي اشاد بها جميع الوفود، وفي النهاية اكرر دائما وابداً شكراً بلدنا العظيم مصر نفتخر باننا مصريين شكراً قائدنا العظيم عبد الفتاح السيسي، وفي النهاية انتظرو مفاجئات كثيره وتنظيم احداث كبري قريباً سنعلن عنها تباعاً"

مرزوق علي