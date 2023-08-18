"فخورون بكم".. أتوبيس السعادة يدخل السرور على عمال أبراج العلمين الجديدة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أغسطس 2023 08:30 مساءً - أجرى برنامج أتوبيس السعادة الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس على قناة dmc، جولة داخل موقع بناء منطقة الأبراج، أضخم مشروع فى العلمين الجديدة، حيث وزع الهدايا على العمال فى محاولة لإدخال الفرحة والسرور عليهم.

وحرص "يونس" على إجراء حوارات مصغرة مع المشاركين فى البناء، والتعرف على مدة عملهم داخل المشروع وكذلك مكان السكن الخاص بهم.

ووثق أحمد يونس، كثافة النشاط الاستثمارى من الشركات الأجنبية فى مدينة العلمين بشهادات مهندسين ممثلين للشركات الأجنبية المشاركة فى عمليات التشييد، كما سلط الضوء على دور المهندسين والعمال المصريين المساهمين فى عملية التعمير والتنمية بكل شبر على أرض مصر وتحويل العلمين إلى مدينة عالمية تضىء بمشروعات عملاقة وناطحات سحاب مبهرة.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، حيث بدأت أولى فعالياته يوم 13 يوليو وتستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.