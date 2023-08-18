فوز يد الزمالك على الهدى السعودى فى البطولة العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أغسطس 2023 09:30 مساءً - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الهدى السعودى، بنتيجة 28 /24 فى ثالث مواجهاته بالبطولة العربية التى إنطلقت أول أمس الأربعاء بالسعودية والمؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب ".

نجح الفريق الأبيض فى تحقيق الفوز بأول لقاءاته على وفاق عين توتة الجزائرى بنتيجة 34/28 قبل الخسارة من العربى الكويتى أمس الخميس بفارق هدف وحيد، ويسعى الزمالك بكل قوته للتأهل للمونديال ، حيث يشارك أيضا من مصر فريق البنك الأهلى .

وأسفرت قرعة البطولة العربية للأندية لكرة اليد بمشاركة فريقين من مصر عن وقوع الزمالك بالمجموعة الثانية، والبنك الأهلي بالمجموعة الأولى.

وضمت مجموعة الزمالك (الهدى السعودي - العربي الكويتي - وفاق عين التوته الجزائري - الشعلة اليمني)، فيما ضمن المجموعة الأولى البنك الأهلى من مصر مع (مضر السعودي - الكويت الكويتي - الجزيرة الإماراتي - الحشد العراقي).