بمصرف مائي بمنشأة القناطر .. مصرع عروس وشاب في انقلاب سيارة "الزفة"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أغسطس 2023 10:31 صباحاً - لقيت عروس مصرعها في حادث انقلاب سيارة ملاكي خاصة بالزفة، بمصرف مائي في منشأة القناطر، كما لقى قائد السيارة مصرعه، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد انقلاب سيارة ملاكي، بمصرف مائي، بطريق الحسانيين، في منشأة القناطر. انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ملاكي كانت تستقلها عروس انقلبت بالمصرف، مما أسفر عن مصرعها، كما لقى شاب يقود السيارة مصرعه في الحادث. وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثتين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.