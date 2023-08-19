أخبار مصرية

ننشر صور زيارة الرئيس السيسى للأكاديمية العسكرية فجرا

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أغسطس 2023 11:29 صباحاً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، زيارة إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، فجر اليوم، حيث تفقدها والتقى بطلابها.

وكان الرئيس السيسى أكد على أهمية الدور الذي تقوم به الأكاديمية العسكرية حاليا، لافتا إلى أن هذا الدور ليس مقتصرًا فقط على طلبة الكليات العسكرية وإنما في إعداد وتأهيل شرائح كثيرة تقوم بالعمل في الدولة.

وقال الرئيس السيسى، إن الهدف من ذلك هو تعزيز وتأكيد قدرة من يلتحق بأجهزة الدولة المختلفة وإعطائه جرعة مناسبة من الالتزام والفهم والإصرار على العمل خلال الفترة التي يلتحقون بها في الكلية، موضحًا أن الكلية ليس لها أي علاقة بالشق الفني بكل جهة، ولن تتدخل فيه.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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