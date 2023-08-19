أكاديمية ”مصر للطيران للتدريب”: تجديد اعتماد شهادات ”ISO” في الجودة والسلامة لمدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أغسطس 2023 12:29 مساءً - اجتازت أكاديمية مصرللطيران للتدريب مراجعة شركة SGS الدولية لتجديد اعتمادات شهادة ISO ISO9001 : 2015 ISO14001 : 2015/ ISO 45001 : 2018 / في مجالات أنظمة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية دون وجود أية ملاحظات.

وأشادت شركة SGS المانحة لشهادات ISO بنظم العمل داخل أكاديمية مصرللطيران للتدريب، كما أشادت بالتزام الإدارة العليا بتطبيق أنظمة الجودة العالمية والمحلية إيماناً بأن ذلك من شأنه الارتقاء بخدمات شركات مصر للطيران المختلفة ومنها عناصر المنظومة التدريبية.