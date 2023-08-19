تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشكر الرئيس على قرار العفو عن أحمد دومة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أغسطس 2023 01:28 مساءً - توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك لاستخدامه صلاحياته الدستورية، وإصداره قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك فى إطار استجابته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى، والقوى السياسية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.