42 حزبا سياسيا ترحب بقرار العفو عن أحمد دومة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أغسطس 2023 01:28 مساءً - رحب تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، بما أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، أن قرار العفو الرئاسى يدخل فى إطار النهوض بملف حقوق الإنسان.

ووجه "مطر" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لإصداره قرارا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، مشيرا إلي أن قرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيا يهيئ المناخ لنجاح الحوار الوطنى الذي وصل إلى مراحلة الأخيرة ويعطى رسالة بمدى حرص الدولة المصرية على تحسين المناخ العام لحقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هناك إرادة سياسية لإنهاء ملف المحبوسين، ووجود حالة من الانفتاح على تحقيق تقدّم في حقوق الإنسان، خاصة من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إنهاء حالة الطوارئ، وبدء عمل الحوار الوطني وتفاعل لجنة العفو الرئاسي الإيجابي مع طلبات الإفراج التي ترسلها الأحزاب.