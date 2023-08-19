بالإنفوجراف…. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من ١٢ اغسطس وحتى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أغسطس 2023 02:25 مساءً - تستعرض وزارة البيئة في الحصاد الاسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١٢ اغسطس وحتى ١٩ اغسطس الجاري كالتالي:

الاثنين الموافق ١٤ اغسطس:

**نيابة عن وزيرة البيئة وتمهيدا للاطلاق رسميا: رئيس جهاز شئون البيئة يفتتح ورشة العمل التمهيدية لمشروع جرين شرم

خلال الكلمة التي القاها الدكتور على ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في افتتاح ورشة العمل التمهيدية لمشروع تحويل مدينة شرم الشيخ الي مدينة خضراء (جرين شرم) والتي تعد الاطلاق الرسمي للمشروع المنفذ من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ، أوضح الدكتور على ابو سنة أن الورشة تهدف لاطلاق مشروع مدينة شرم الشيخ الي مدينة خضراء رسميا ومناقشة القضايا الرئيسية للمشروع والاطار العام والاستراتيجية وخطة التنفيذ الخاصة به، وسبل التعاون بين جميع اصحاب المصلحة لضمان تحقيق تحويل مدينة شرم الشيخ اول مدينة سياحية خضراء ومستدامة في مصر والمنطقة العربية ، خاصة خلال الفترة التحضيرية لمؤتمر المناخ Cop27.

الثلاثاء الموافق ١٥ اغسطس:

**البيئة: ضبط عدد من طيور الفلامنجو بأحد الكافيتريات بالاسكندرية، وتسليمها لحديقة الحيوان واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين

اصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة التحري حول ما تردد على احد مواقع التواصل الاجتماعي من وجود عدد ٥ من طيور البشاروش ( الفلامنجو ) في احد الكافيتريات الموجودة بمنطقة سيدي جابر بالاسكندرية بحالة سيئة مشددة على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين ، وقد اسفرت المعاينة من قبل الفرع الاقليمي لوزارة البيئة بمحافظة الاسكندرية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية عن وجود هذه الطيور بالمكان دون ترخيص بالمخالفة للمادة (٢٨) من قانون البيئة، والذي يحظر صيد او قتل او امساك الطيور او الحيوانات البرية دون ترخيص او حيازة هذه الطيور او نقلها او التجول بها او عرضها او بيعها، وعلى الفور تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بقسم شرطة البيئة بالواقعة ومصادرة الطيور المضبوطة وتسليمها لحديقة الحيوان بالاسكندرية.

**خلال أعمال ورشة العمل الختامية لمشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة بمدينة عمان:

د. على ابو سنة : المشروع قدم نموذجا فريدا لسياحة مشاهدة الطيور من خلال تهيئة محطات معالجة الصرف الصحى الواقعة في مسار هجرة الطيور الحوامة بمدينة شرم الشيخ

شارك الدكتور على ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة في اعمال ورشة العمل الختامية لمشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة والتي تعقد في مدينة عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية، في اطار زيارة الوفد المصري رفيع المستوي بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتعزيز التعاون المصري الاردني في مجال السياحة البيئية وتفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون بين مصر والاردن في مجال حماية البيئة (٢٠٢٥/٢٠٢٣) ، واشار الدكتور على ابو سنة ان المشروع تمكن من تحقيق نتائج متميزة على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي في مجال صون الطيور المهاجرة وتوفير مسارات امنه للطيور خلال مواسم هجرتها، وان المشروع نجح في وضع اسس جيدة نحو استدامة ما حققه من نتائج.

الاربعاء الموافق ١٦ اغسطس:

**وزيرة البيئة تلتقي وفد جامعة كوت دازور الفرنسية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع وفد جامعة كوت دازور الفرنسية من طلبة الماجستير، والمهتمين بالمجال البيئي في مصر، للاطلاع على انجازات مصر في التطوير والارتقاء بالعمل البيئي والمناخي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، والية عمل المنظومة البيئية في مصر، وذلك في اطار استراتيجية الوزارة في دعم القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للنهوض بالبيئة المصرية، وتحقيق التنمية المستدامة ، وتشجيع البحث العلمي ورفع الوعي باهمية مشاركة كافة فئات المجتمع في التصدي لمخاطر التغيرات المناخية وتفعيلا لتوصيات مؤتمر المناخ Cop27، وذلك بالتعاون مع جامعة القاهرة وجمعية المهندسين الناطقين باللغة الفرنسية في مصر، حيث اكدت وزيرة البيئة خلال اللقاء ان الحكومة المصرية تنشئ حاضنات لتبني افكار الشباب كشريك اساسي لمستقبل مستدام تعمل على تشجيع ابتكارات الشباب مضيفة ان المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ Cop27 شهدت عدد من تلك الابتكارات المتعلقة بقضية تغير المناخ.

الخميس الموافق ١٧ اغسطس:

** للمشاركة في اعمال الدورة ال١٩ للمؤتمر الوزاري الافريقي المعني بالبيئة(AMCEN):

وزيرة البيئة تتوجه الي العاصمة الاثيوبية اديس بابا للمشاركة في اجتماعات الشق الوزاري للمؤتمر

توجهت وزيرة البيئة الي العاصمة الاثيوبية اديس ابابا للمشاركة في اعمال الدورة ١٩ للمؤتمر الوزاري الافريقي المعني بالبيئة(AMCEN) واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان هذه الدورة تاتي تحت شعار اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في افريقيا وتهدف الي تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات وتحسين تنفيذ الاطر البيئية الاقليمية والعالمية من اجل مواجهة التحديات التي تواجه القارة الافريقية ، حيث يعد هذا المؤتمر فرصة لتعزيز الالتزام الجماعي للقارة الافريقية في الاحداث البيئية العالمية الرئيسية القادمة، حيث تهدف هذه الدورة الي زيادة تعزيز عمل المؤتمر الوزاري الافريقي للبيئة في مساهمته في البيئة الاقليمية واغتنام الفرص الناشئة من اجل التنمية المستدامة للقارة الافريقية.

**وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الافتتاحية لاعمال الشق الوزاري للدورة ال ١٩ للمؤتمر الوزاري الافريقي المعني بالبيئة (AMCEN)

شاركت وزيرة البيئة في الجلسة الافتتاحية لاعمال الشق الوزاري للدورة ال ١٩ للمؤتمر الوزاري الافريقي المعني بالبيئة والذي يعقد في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا خلال الفترة من ١٧ الي ١٨ اغسطس الجاري ، حيث اكدت سيادتها ان الجلسة ناقشت موضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر التي تعد اساس مفهوم التنمية المستدامة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضهم البعض ويؤثر كلا منهم في الاخر، واكدت سيادتها على اهمية اتباع نهج متكامل للنهوض بقضايا تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي ومؤتمر الاطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي ومؤتمر الاطراف السابع والعشرين لاتفاقية مؤتمر المناخوع المستوي البيئي العربي الاول .

**خلال مشاركتها بالدورة ال ١٩ للمؤتمر الوزاري الافريقي المعني بالبيئة (AMCEN):

وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الوزارية الخاصة بالاستثمار الاخضر لتسريع الاستثمار وتنمية القدرات الافريقية

شاركت وزيرة البيئة في الجلسة الوزارية الخاصة بالاستثمار الاخضر والمنعقدة ضمن فعاليات الدورة ال ١٩ لمؤتمر الAMCEN ، حيث تناولت الجلسة النقاش حول كيفية تسريع الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا وتنمية القدرات في افريقيا من خلال عرض تجربة مصر في تخضير مشروعات الموازنة العامة للدولة ووضع اول معايير لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات الوطنية وايضا ام عرض تجربة مصر في مشروعات الاستثمار في مجال البيئة.

الجمعة الموافق ١٨ اغسطس:

**على هامش مشاركتها بالدورة ال ١٩ للمؤتمر الوزاري الافريقي المعني بالبيئة (AMCEN) :

وزيرة البيئة تلتقي ونظيرتها الكينية لبحث محاور قمة المناخ الافريقية المزمع عقدها بكينيا سبتمبر المقبل

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية ونظيرتها الكينية السيدة سريبان تويت سكرتيرة مجلس الوزراء ووزيرة البيئة وتغير المناخ والغابات بجمهورية كينيا وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري الخاص باعمال الدورة ال ١٩ لمؤتمر الامسين ، حيث تناول اللقاء الحديث حول قمة المناخ الافريقية والمزمع عقدها بكينيا خلال الفترة من ٤-٦ سبتمبر من العام الحالي ، حيث تم مناقشة المحاور والتوصيات التي ستتناولها القمة للخروج برؤية افريقية موحدة للقارة الافريقية وايضا التاكيد على ان يعكس الاعلام مخرجات مؤتمر المناخ Cop27، والتي كانت تخص الدول الافريقية وخاصة فيما يتعلق بموضوعات الخسائر والاضرار والهدف العالمي للتكيف.

** على هامش مشاركتها في اعمال الدورة ال ١٩ للمؤتمر الوزاري الافريقي المعني بالبيئة AMCEN باديس ابابا:

وزيرة البيئة تلتقي الدكتور سلطان بن احمد الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ Cop28 لبحث التنسيق الكامل مع الجانب الاماراتي للقمة القادمة

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ Cop27 مع الدكتور سلطان بن احمد الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ Cop28 بالامارات، حيث بحث الاجتماع التنسيق الكامل مع الجانب الاماراتي في نقل التجربة المصرية كاملة في استضافة مؤتمر المناخ Cop27 في شرم الشيخ ، حيث ابدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة استعداد مصر الدائم لتقديم الدعم اللازم من خبرات ودعم فني على مختلف المستويات.

** في اطار اعمال الدورة ال١٩ للمؤتمر الوزاري الافريقي المعني بالبيئة AMCEN:

وزيرة البيئة متحدث رئيسي في جلسة تمويل المناخ وتمويل التنوع البيولوجي في المؤتمر الوزاري الافريقي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كمتحدث رئيسي فى جلسة تمويل المناخ وتمويل التنوع البيولوجي فى إطار أعمال الدورة ال19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN) بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور وزراء البيئة من دول كينيا، وجنوب إفريقيا، والسنغال، وأنجولا،أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مداخلتها إلى أهمية الحدث القادم فى ضمان تعبئة تمويل ٢٠ مليار دولار لصندوق التنوع البيولوجي وليس فقط التركيز على الحصول على ١٠٠ مليار دولار الخاصة بتمويل المناخ، مشيرة إلى قيام مؤتمر المناخ COP27 بفتح المجال أمام الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، حيث أصدر مؤتمر التنوع البيولوجي cop15 قرار بإنشاء صندوق التنوع البيولوجي ووأكد على أهمية العلاقة بين تغير المناخ التنوع البيولوجي.