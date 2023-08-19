الرئيس السيسي: حجم الاستهلاك المحلي للقمح 20 مليون طن في السنة الواحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أغسطس 2023 02:26 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة لزيادة حجم الرقعة الزراعية فإن الدولة في حاجة لاستيراد سلع أساسية مثل القمح والذرة وزيت الطعام وبكميات كبيرة، متابعا: "حجم الاستهلاك المحلي للقمح يصل إلي 20 مليون طن في السنة الواحدة.. حتى لو تم إنتاجه نصفه.. نحتاج إلى النصف الآخر من خارج مصر.. ونستورد منه كميات كبيرة والناس تبقي شايفة ليه الأسعار زادت علينا".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية: "زيت الطعام إحنا بنستورد أكثر من 90 % من الاستهلاك.. ده كله استيراد بالعملة الحرة.. ويتم بيعه للناس بالجنيه المصري، وبالتالي مطلوب ندبر عملة حرة تكفي كل المطالب ومستلزمات الإنتاج.. بنتكلم عن أرقام كبيرة أوي.. ونتوقف أمام ظروف العالم.. والكل يتأثر بيها".