القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أغسطس 2023 08:25 مساءً - وقعت الأكاديمية العسكرية المصرية بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لمنح طلبة الكلية الحربية بكالوريوس الحاسبات والمعلومات من كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة، وإضافة الحصول على بكالوريوس الإقتصاد والعلوم السياسية " تخصص إقتصاديات إدارة أعمال النقل " من جامعة القاهرة . ويهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة طلاب الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية علمياً وعملياً من خلال التفاهم والعمل المشترك بين الطرفين فى مجال التعليم الجامعى والبحث العلمى ، وتطوير المنظومة التعليمية والبحثية لصقل مهارات الطلاب فى مجال التعليم الجامعى والبحث العلمى .

ووقع البروتوكول الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية والأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وتضمنت فعاليات توقيع البروتوكول عرض فيلم تسجيلى عن الأكاديمية العسكرية المصرية وما تضمه من كليات حربية وبحرية وجوية ودفاع جوى وتبادل الدروع بين الجانبين وإلتقاط الصور التذكارية . حضر فعاليات توقيع البروتوكول عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الحربية وعدد من مسئولى جامعة القاهرة .